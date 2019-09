Viel Kleinkunst auf der Straßdorfer Hebebühne

Die Straßdorfer Hebebühne lässt ihr Kleinkunstfestival in die dritte Runde gehen: Schwäbisch satt heißt es bei drei Veranstaltungen des „Gugg amoal-​Kleinkunstfestivals“ vom Freitag, 27 . September, bis Sonntag, 29 . September.

Frau Nägele versteht die Welt nicht mehr. Dabei hört und schaut sie doch so genau hin – in der Nachbarschaft, in der Familie oder beim Fernsehen. Ihr Fazit: „D’ Leut schbennad afanga, wo d naguggsch!“ So endet der harmlose Versuch, einen Büstenhalter zu kaufen, in einer fast babylonischen Sprachverwirrung. Die Möglichkeit, mit einem Handy telefonieren zu können, wird völlig überschätzt.





Mehr über das Festival-​Programm in der RZ vom 26 . September.







Den Auftakt macht am Freitag,. September,Uhr, Frau Nägele mit ihrem neuen Programm „Do schnallsch ab!“ Es hat auf der Hebebühne Vorpremiere.

