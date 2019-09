Vitus Eicher verlängert vorzeitig beim 1 . FC Heidenheim

Vitus Eicher bleibt dem Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim künftig treu. Der Torhüter hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum 30 . Juni 2023 verlängert.

„Ich fühle mich beim FCH und in Heidenheim sehr wohl“, betont der-​jährige Torwart und ergänzt: „Deshalb möchte ich unseren gemeinsamen Weg sehr gerne fortsetzen und der Mannschaft mit meiner Erfahrung und meinem Einsatz dabei bestmöglich weiterhelfen.“Holger Sanwald, FCH-​Vorstandsvorsitzender, fügt angesichts der Vertragsverlängerung hinzu: „Mit Vitus hat sich ein absolut verlässlicher Spieler langfristig zu uns bekannt, was uns sehr freut. Dank seiner großen Erfahrung sind wir mit ihm auch künftig auf der Torhüterposition bestens aufgestellt.“In der laufenden Saison stand Vitus Eicher beim-Auftaktsieg des FCH beimOsnabrück im Tor, als Kevin Müller verletzt pausieren musste. DerMeter große Schlussmann war Anfangvom damaligen Zweitligisten TSVMünchen an die Brenz gewechselt. Für die „Löwen“ hatte der gebürtige Erdinger insgesamtEinsätze in der. Bundesliga absolviert und bereits in der zweiten Mannschaft und der Jugend gespielt.

