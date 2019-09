1 . FC Normannia Gmünd möchte seine Serie fortsetzen

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Es läuft wieder für den Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd. Aus den beiden vergangenen beiden Spielen hat die Mannschaft von Holger Traub das Maximum von sechs Punkten erbeutet und dabei das beachtliche Torverhältnis von 9 : 0 herausgeschossen. Am Samstag ( 15 . 30 Uhr) nun kommt der VfB Neckarrems in den Schwerzer.

Donnerstag, 26. September 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 15 Sekunden Lesedauer



5

0

VfB

VfB

5

0

Vor allem zuhause wolle man wieder das eigene Spiel durchdrücken, der Partie den eigenen Stempel aufdrücken. „Die beiden Siege gegen Mannschaften, die augenblicklich etwas Probleme haben, waren schön und wichtig für uns. Das heißt nun aber nicht, dass wir künftig jeden Gegner vom Platz fegen werden. Jedes Spiel ist eine neue Situation, auf die wir uns neu einstellen, neu fokussieren müssen. Das werden wir nun auch wieder gegen Neckarrems versuchen“, so Traub weiter.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag.



Die Normannia scheint nun wieder in der Spur zu sein, das Selbstbewusstsein sollte ein größeres sein. Traub möchte aber gar nichts von Stimmungsschwankungen wissen. „Das Selbstbewusstsein war nie weg. Ich fand unseren Start auch nicht holprig. Wir hatten eine katastrophale Woche von den Ergebnissen her, haben danach dann aber mitgegen Tübingen gewonnen. Das war sicherlich nicht selbstverständlich.“ Den kommenden Gegner erwartet man gemeinhin auch weiter oben in der Tabelle, bislang war es aber eher eine Berg– und Talfahrt. Drei Siege und vier Niederlagen führen denauf dem elften Rang, vier Plätze hinter der Normannia. Auf die „katastrophale Woche“ und den darauffolgenden Sieg gegen Tübingen bezugnehmend sagt Traub: „Derist sicherlich nicht schwach, dazu extrem erfahren. Das heißt aber nun nicht, dass die bei uns auch mitgewinnen sollen“, so Traub lachend.Stempel aufdrücken

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

180 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70