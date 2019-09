Besitzer von Python gesucht

Mitarbeiter einer Firma in der August-​Keßler-​Straße in Aalen-​Wasseralfingen haben am Donnerstagvormittag am Außenbereich einer Werkhalle eine etwa einen Meter lange Schlange aufgefunden. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Python.

Mitarbeiter fingen den Python selbständig ein und übergaben ihn den Polizisten. Diese überführten ihn anschließend in ein Tierheim. Hinweisgeber auf den Besitzer und der Besitzer selbst werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon/​zu melden

