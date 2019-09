„Durch Bredis Brille“: Vorfreude auf den wahren Amateurfußball

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Donnerstag, 26. September 2019

Oberliga-​Spielbesuch Nummer fünf dieser Saison steht am Freitag an und der wird mich ins altehrwürdige Bruchwald-​Stadion nach Bissingen führen, wo derVillingen zu Gast ist. Beide Teams gehören seit Jahren zu den besseren Oberliga-​Mannschaften und ich glaube, dass das eine ziemlich spannende Angelegenheit wird. Ich hoffe auch, Bissingens Alex Götz endlich mal wieder spielen zu sehen, denn der hat bei meinen vergangenen Spielbesuchen bei den Bissingern entweder verletzungsbedingt oder zuletzt in Pforzheim gelb-​rot-​gesperrt gefehlt.Am Samstag darf sich die Normannia dann über den Besuch aus Neckarrems freuen. DerNeckarrems ist ja bekannt dafür, ein sehr treues Publikum zu haben, das auch auswärts mit dem Bus mitkommt und im gegnerischen Vereinsheim für gute Stimmung sorgt. Ich hoffe auf einen weiteren Normannia-​Sieg, doch das wird mit Sicherheit eine deutlich schwierigere Angelegenheit als in den beiden Vorwochen, auch wenn Neckarrems in dieser Saison bislang in der Fremde noch nichts Zählbares mitgenommen hat. Möglicherweise reicht es mir dann anschließend noch zur zweiten Halbzeit der vorgezogenen Bezirksliga-​Partie zwischen den Sportfreunden Lorch und dem SV Waldhausen, was ich allerdings nicht sicher versprechen kann.Bleibt der Sonntag, an dem ich ein Spiel besuchen will, bei dem der Gewinner schon von vornherein feststeht. Und dieser sichere Gewinner heißt Amateurfußball. Gemeint ist das Bezirksliga-​Aufsteigerduell zwischen dem SC Hermaringen und dem TSV Großdeinbach, in dem zwei Mannschaften aufeinander treffen, die ganz viel gemeinsam haben, was den wahren Amateur-​Fußball ausmacht.Zum einen haben beide mit Roland Häge beziehungsweise Patrick Wahl überaus engagierte Trainer, die für ihren Verein so richtig leben und mit viel Herzblut und Emotionen dabei sind. Zum zweiten kam für beide Teams der Aufstieg in die Bezirksliga vollkommen unerwartet. Und zum dritten haben beide Vereine nach diesem Aufstieg auf spektakuläre Neuzugänge verzichtet und Geld gibt es für die Spieler beider Vereine ebenfalls nicht zu verdienen. Ein Abstieg wäre mit Sicherheit für beide Mannschaften auch kein Beinbruch, doch zunächst wird mal die Bezirksliga genossen, in der sowohl der SCH mit demin Gerstetten als auch der TSV mit demgegen die TSG Hofherrnweiler II schon für eine Überraschung gesorgt haben.So richtig favorisiert ist aus meiner Sicht kein Team, auch wenn der TSV Großdeinbach in dieser Saison bislang auf fremden Plätzen noch gar nichts gerissen hat. Zumindest vom Potenzial her sollte das ein Duell auf Augenhöhe sein und eine weite Heimfahrt mit einer Pleite im Gepäck werden sich die Deinbacher, so hoffe ich, auch sparen wollen. Deshalb bin ich gespannt, wer in diesem Spiel den Platz als Sieger verlassen wird.

