Gartenschau-​Flair: Abschiedsstimmung und Vorfreude treffen sich in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Vielen Bürgern und Besuchern Gmünds ist derzeit die Wehmut ins Gesicht geschrieben, wenn sie an den verschlossenen Toren im Remspark stehen. Der Rückbau der Erlebnisgärten und anderer Gartenschau-​Installationen läuft auf Hochtouren. Daneben gibt es aber auch schon Grund zur Vorfreude.

Donnerstag, 26. September 2019

Heino Schütte

49 Sekunden Lesedauer



20

&

GmbH

Offiziell ist die Remstal-​Gartenschau ja noch gar nicht zu Ende. Noch bis zum. Oktober gibt es im „Unendlichen Garten“ noch zahlreiche Programmangebote. Nicht zuletzt ist ja besonders der goldene Oktober eine der schönsten Zeit für Wanderungen und Radtouren durch das Remstal sowie zu den „Schauorten zwischen Alb und Wald“. Diese werden von der Rems-​Zeitung auf ihrer zur Gartenschau ins Leben gerufenen und nachhaltigen Internet-​Plattform (schauorte​.de) beschrieben. Dennoch ist in diesen Tagen angesichts des von vielen Gartenschau-​Fans als zu früh empfundenen Rückbaus im Remspark Kehraus-​Stimmung angesagt. „Dazu haben wir jedoch keine Zeit“, schmunzelt Markus Herrmann, Geschäftsführer der TouristikMarketingvielsagend. Bei ihm und Eventmanager Hans-​Peter Spitznagel sowie ihrem unternehmungslustigen Team laufen bereits die Drähte zusammen, um den „Schwung der Remstal-​Gartenschau in das nächste Jahr tragen“, wie es Herrmann formuliert. Auf was sich die Gmünder und Gäste im nächsten Jahr freuen dürfen, das verraten wir in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

67 Aufrufe

28 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 60