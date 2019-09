Gmünder Messe für Schmuck und Gerät

Galerie (1 Bild)

Gerät? Kann alles sein: Der Tauchsieder und der Fernseher, der Trennschleifer und das Navi. Es kann aber auch Korpusware sein. Muss man aber auch wissen, was es ist: Dinge, die man auf den Tisch stellt. Möglichst aus Silber.

Donnerstag, 26. September 2019

Reinhard Wagenblast

34 Sekunden Lesedauer



In der Runde der Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst machte man sich Gedanken darüber: „Messe 126 – Gmünder Messe für Schmuck und Gerät.“ Was Anderes, Passenderes ließ sich nicht finden. Korpusware, wie sie Gold– und Silberschmiede herstellen, wie sie auch fabrikmäßig gefertigt wird, heißt eben Gerät. Es bleibt also bei diesem Namen, er ist ja schon gut eingeführt und zieht immer weitere Kreise. Die nächste Messe für Schmuck und Gerät findet vom 4 . bis zum 6 . Oktober im Leutze-​Saal des Stadtgartens statt. Der Eintritt ist frei.





Was gezeigt wird, steht in der RZ vom 27 . September.











Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

139 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 90