Hermann Krieger ( 79 ) ist verstorben

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Er war ein echter „Rehnenhöfler“ und hat dort bis zuletzt gewohnt. Vergangene Woche ist er im Alter von 79 Jahren verstorben: Hermann Krieger, der personifizierte Fußballer und Funktionär des TSB Gmünd.

Donnerstag, 26. September 2019

Heinz Strohmaier

56 Sekunden Lesedauer



In den 50 er-​Jahren entstand die Siedlung auf dem Rehnenhof. 1955 gründete sich der Sportverein, dem sich Hermann Krieger sofort anschloss und dort Fußball spielte. Erst auf dem Hartplatz bei der Friedensschule, danach wurde das Waldstadion im Laichle gebaut, in dem die Fußballer bis in die 2 . Amateurliga aufgestiegen waren.



Hermann Krieger wurde vom Fußballer bald zum Fußball-​Funktionär. Bei ihm trifft es am ehesten zu, wenn man vom „Mädchen für alles“ spricht. Alles heißt wirklich alles: Platz streuen, Trikots mitnehmen, Duschen und Umkleideräume säubern, nach neuen Spielern Ausschau halten — immerhin spielte man jahrelang in der Verbandsliga . Und in vielen Fällen hat er diese Spieler auch noch mit privatem Geld gesponsert.



Als er nach einer schweren Krankheit sein Amt aufgeben musste, war dies zunächst auch das Ende der Fußballabteilung beim TSB Gmünd, mit dem der SV Rehnenhof 1981 fusioniert hatte. Krieger wohnte trotz seiner Behinderung (er musste im Rollstuhl sich fortbewegen) alleine im Haus seiner Mutter auf dem Rehnenhof. Bis es wirklich nicht mehr ging und sein Bruder darauf hin veranlasste, dass er in ein Ganztagespflegeheim kommt. Dort ist er nun verstorben und mit ihm ein Stück Fußballgeschichte vom Rehnenhof.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

274 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 71