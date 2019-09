Kaufland eröffnet wieder in Hussenhofen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Ab Donnerstag, 26 . September, können Kunden wieder im Kaufland am gewohnten Standort in Hussenhofen (Hauptstraße) einkaufen. Am Mittwochabend fand eine kleine Eröffnung für geladene Gäste statt.

Donnerstag, 26. September 2019

Heinz Strohmaier

28 Sekunden Lesedauer



Bis um 22 Uhr am Vorabend waren die Kaufland-​Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch in der bisherigen Filiale in der Vorderen Schmiedgasse (City-​Center) für die Kunden da. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in unserer schicken Filiale wiederzusehen, mit der wir den modernen Wünschen und Anforderungen entsprechen“, freute sich Petra Schwarz, Immobilien-​Projektleiterin, bei der Eröffnung der modernisierten Filiale in Hussenhofen. Die besten Wünsche für den Markt der Stadt Schwäbisch Gmünd überbrachte Gerhard Hackner, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung.

Geöffnet ist Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 22 Uhr.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Hussenhofen/Zimmern ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

314 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 54