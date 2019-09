Keine Mehrheit für Turbo-​Glockenkreisel

Verkehr war das zentrale Thema in der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses am Mittwoch. Während das Gremium sich schnell einig war, der Vergabe einer großen Verkehrsanalyse zuzustimmen, fand die Umwandlung vom Glockekreisel in einen Turbokreisel nur wenige Befürworter.

Donnerstag, 26. September 2019

Edda Eschelbach

Aus ursprünglich zwei Tagesordnungpunkten wurde einer: Der Ausbau der westlichen Buchstraße und die Optimierung des Glockenkreisverkehrs gehören thematisch zusammen. Zwar wurde bereits für beide Projekte ein Förderantrag für die Projektaufnahme beim Land gestellt, doch die Entscheidung zu Projektaufnahme ist noch nicht erfolgt. Der Leiter des Tierfbauamtes, Jupp Jünger, erklärte, dass Schwäbisch Gmünd voraussichtlich im Förderprogrammenthalten sein wird. Wie die Ausschussmitglieder die Planungen für Buchstraße und Glockenkreisverkehr sehen, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

