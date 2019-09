Neue Orgel für Augustinus

Vier Firmen präsentierten am Mittwochabend ihre Ideen und Konzepte für eine neue Orgel in der Augustinuskirche. Dabei wurde sehr schnell klar, dass es hierfür keine „Lösung von der Stange“ geben wird. Vielmehr sind sehr viele Varianten möglich – und letztlich ist der Bau einer so großen Kirchenorgel immer ein individuelles Kunstwerk.

Donnerstag, 26. September 2019

Heinz Strohmaier

Bezirkskantor Thomas Brückmann kümmerte sich gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Thomas Haller um den organisatorischen Ablauf der Präsentation und achtete darauf, dass jeder der vier eingeladenen Orgelbauer beim Vortrag sein Zeitlimit vonMinuten einhielt. Dieser Zeitrahmen war bewusst großzügig bemessen, so dass alle Firmen ausreichend Zeit hatten, neben der konkreten Konzeption auch ihre Unternehmen vorzustellen sowie in Wort und Bild Referenzobjekte bereits gebauter Orgeln zu erläutern. Ausf. Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

