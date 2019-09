1 . FC Heidenheim: Strauß rückt für Busch in die Startelf gegen Karlsruhe

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Fußball-​Zweitligist 1. FC Heidenheim tritt an diesem Samstag (13 Uhr) auswärts beim badischen Konkurrenten Karlsruher SC an. Eeim FCH scheint man gewillt, nach den zuletzt zwei errungenen Siegen mit einem weiteren Sieg eine Serie zu starten.

Freitag, 27. September 2019

Timo Lämmerhirt

58 Sekunden Lesedauer



1

0

Vor allem die Viererkette hatte bei den jüngsten Zu-​Null-​Erfolgen überzeugen können. Ausgerechnet diese wird am achten Spieltag gesprengt sein, denn Marnon Busch wird rechts hinten ausfallen. Er hatte sich beim jüngsten-Erfolg gegen den SV Darmstadt am Oberschenkel verletzt. Ungewohnt offen verriet Trainer Frank Schmidt, wer für Busch in die erste Elf rücken wird. „Mit Robert Strauß – und da bin ich heute mal ganz offen – haben wir jemanden, der eine andere Rolle hat in dieser Saison. Er hat aber vom ersten Tag der Vorbereitung gewusst: wenn er gebraucht wird, dann muss er fit sein, dazu muss er gut trainieren – und das hat er wochenlang gemacht. Von daher steht für mich außer Frage, dass sein Weg von der Tribüne direkt in die Startelf führen wird“, sagt Schmidt.

Dass man zuletzt einen Qualitätssprung gemacht habe, das schreibt Schmidt auch seinen beiden am letzten Tag der Transferperiode verpflichteten Akteuren Konstantin Kerschbaumer und Tim Kleindienst zu. „Beide haben natürlich einen großen Anteil“, sagt der FCH-​Trainer. Insgesamt sei man auf einem guten Weg, den man möglichst weitergehen wolle. Dazu zählt auch ein Auswärtserfolg beim KSC, doch die Hürde ist nicht die niedrigste.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

156 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73