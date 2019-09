Brasilianische Nationalturner tragen sich ins Silberne Buch der Stadt ein

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Ab dem kommenden Wochenende ( 4 . Oktober) steht Baden-​Württemberg ganz im Zeichen des Turnsports. Die Weltmeisterschaften stehen in Stuttgart auf dem Programm – und weltmeisterliches Flair wird durchaus auch in Schwäbisch Gmünd versprüht.

Freitag, 27. September 2019

Timo Lämmerhirt

Gemeinsam mit Sabine Vogt von der Geschäftsstelle des TV Wetzgau hat Schneider das Team von der Copacabana ins Rathaus der Stadt geführt, wo sie von Oberbürgermeister Richard Arnold und Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport sowie Erich Kümmel vom Stadtverband Sport empfangen wurde. „Es ist eine große Ehre für uns, dass Ihr Euch in Gmünd vorbereitet. Die Medien haben ja schon über Eure Ankunft berichtet und nun sind alle Gmünder ganz gespannt, wer da in der Stadt ist“, wendete sich Arnold direkt an die Sportler.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Zu Gast ist die brasilianische Nationalmannschaft, die von Wetzgaus Trainer Paul Schneider erst kürzlich vom Stuttgarter Flughafen abgeholt wurde und die sich in den nächsten Tagen in Gmünd auf dieses Turnier vorbereiten wird.

