Gmünder Bergwacht: Vortrag und spannendes Heli-​Training für Herrchen und Suchhund

Galerie (1 Bild)

Foto: Bergwacht

Die Blaulichtorganisationen vor allem im Raum Gmünd pflegen eine starke und reibungslose Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund lernte kürzlich die Such– und Rettungshundin Emma aus den Reihen des MHD mit ihrem DRK –Bergwacht-​Herrchen Dr. Wolfgang Winker bei Bergrettern in Bayern das Fliegen und Winschen (Auf– und Abseilen) mittels Hubschrauber.

Freitag, 27. September 2019

Heino Schütte

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



DRK

Dr.

MHD

Die Vorgeschichte: Vor einigen Wochen fand auf persönliche Einladung eines Bergretters der Bergwacht Schwäbisch Gmünd eine Zusammenkunft verschiedener Blaulichtorganisationen mit dem Schwerpunkt Hundearbeit im–Gebäude in Schwäbisch Gmünd statt. Als Gastredner konnte Gernot Kammerer, ein Hundeführer der Lawinen– und Rettungshundestaffel Hochland der Bergwacht Bayern, gewonnen werden. Der Kontakt zwischen Gernot Kammerer, seinem Hund Xaver und der Gmünder Bergwacht war durch eine Lawinenübung am Zugspitzplatt entstanden, bei der auch ein Mitglied der Bergwacht Schwäbisch Gmünd teilnehmen konnte. Der eloquente und durch zahlreiches Bildmaterial unterstützte Vortrag über die Rettungshundearbeit der Bergwacht Bayern stieß beim Publikum auf vielfaches Interesse. Im Anschluss an seinen Vortrag lud Gernot Kammerer seinen Gmünder BergwachtkameradenWolfgang Winker mitsamt Golden Retriever Emma, ein Mantrailer/​Suchhund aus den Reihen der–Rettungshundestaffel, zu einem Simulationstraining im Bergwacht Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (kurz ZSA) in Bad Tölz ein. In der Trainingshalle stehen zwei an Trägersystemen aufgehängte Hubschrauberkabinen bereit, um die Arbeit der Bergwacht im Umgang mit einem Rettungshubschrauber kontrolliert und sicher üben zu können. Mehr über das spannende Hubschrauber-​Training am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

153 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 48