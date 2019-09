Gmünder Feuerwehr lädt Menschen mit Behinderung ein

„Ich nehme heute einiges an Informationen mit“, ist das Fazit des Gmünder Feuerwehrkommandanten Uwe Schubert zur Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit Menschen mit Behinderung.

Freitag, 27. September 2019

Edda Eschelbach

Die Aktion in der Gmünder Feuerwache kam zustande, weil die Integrationsbeauftragte Sandra Sanwald in Rahmen einer Gemeinderatssitzung mit Uwe Schubert und seinem Stellvertreter Ralf Schamberger zusammentraf. Die Feuerwehrchefs hörten ihren Bericht zu Inklusion und UN-​Behindertenrechtkonvention und schlugen spontan vor, behinderte Menschen zu einer Aktion einzuladen. Was die Gäste der Feuerwehr erlebten, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

