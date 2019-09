Mit Steeldartclub Vikings startet viertes Team aus Göggingen im Ligabetrieb

Dass im Fenschderle in Göggingen gedartet wird, das ist hinlänglich bekannt. Der DC Underdogs, der DC Over the Tops und Chaos am Board tragen dort ihre Heimspiele aus. Nun gibt es aber auch eine Steeldart-​Mannschaft, die SDC Vikings Göggingen 2019 .

Freitag, 27. September 2019

Timo Lämmerhirt

Kürzlich hat die Mannschaft die neue Boardanlage mit einem Freundschaftsspiel gegen den DC Urbach eingeweiht. Mit der Boardanlage zeigen sich die Vikings sehr zufrieden.Zunächst schlugen sich die Vikings wacker und konnten auch mit einigen Glanzleistungen auf sich aufmerksam machen. In der zweiten Hälfte ging den Vikings dann etwas die Luft aus, der eine oder andere Dart auf Doppel wollte nicht mehr ins Ziel fliegen. So siegten die Urbacher am Ende mit).Zahlreiche BestleistungenInsgesamt gab esBestleistungen zu bestaunen, unter anderem sechser. Der Urbacher Denis Holzwarth überragte mit insgesamt sieben Bestleistungen (er Checkout sowie drei Shortlegs inundDarts). Der Zweck des Spiels, die Standortbestimmung, wurde für die Gögginger vollständig erfüllt. Man ist sich sicher, dass man in der Liga für Furore sorgen kann. Ein Vorbereitungsspiel in der kommenden Vorbereitung ist mit den Urbachern bereits wieder ausgemacht worden. Das nächste Treffen mit Urbach wird zunächst aber in der Liga stattfinden, dann allerdings gegen die dritte Mannschaft.Jetzt aber liegt der Fokus auf dem ersten Ligaspiel. An diesem Samstag (Uhr) spielen die Vikings auswärts in Ostfildern gegen die zweite Mannschaft der Blackouts. Ziel ist ganz klar der erste Sieg im ersten Spiel.

