Samstagsreportage: DRK’ler Ignac Moser und der Einsatz seines Lebens vor 30 Jahren in Ungarn

Foto: Heino Schütte

Vor 30 Jahren erlebte die deutsch-​deutsche Flüchtlingskrise in Ungarn ihren Höhepunkt. Tausende DDR-​Bürger hofften in überfüllten Lagern auf Ausreise in den Westen. Mittendrin in dieser höchst dramatischen und politisch heiklen Situation DRK –Einsatzleiter Ignac Moser aus Schwäbisch Gmünd.

Freitag, 27. September 2019

Heino Schütte

Im Rahmen unserer RZ-​Samstagsreportage (. September) erinnert sich Ignac Moser an diese Mission. Es war der verantwortungsvollste und größte Einsatz des langjährigen und verdienten Mitstreiters des Gmünder. Ignac Moser ist auch als begeistertes und aktives Mitglied der Bergwacht landesweit bekannt und geschätzt. Er spricht fließend ungarisch. So wurde ihm vorJahren die Aufgabe übertragen, insgesamt sieben Flüchtlingslager und rundin Ungarn gestrandete Menschen zu betreuen und schließlich deren Ausreise zu koordinieren, dies in enger Absprache mit dem damaligen Krisenstab vonund Bundesregierung in Bonn. Auch dank Ignac Moser siegten Vernunft, Menschlichkeit und Freiheit, noch ehe gut zwei Monate später die Berliner Mauer fiel.

