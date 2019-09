Dr. Dieter Schulte vor genau 50 Jahren erstmals in den Bundestag gewählt

„Unser Mann in Bonn!“ Mit diesem Slogan machte einst die Junge Union für Dr. Dieter Schulte Wahlpropaganda. Sogar Fußballprofi Berti Vogts hat 1980 in Gmünd Flyer verteilt, dass man Schulte wählen soll. Und dies taten die Menschen auch, so dass der Gmünder als unangefochtener Platzhirsch acht Mal bei Bundestagswahlen im Wahlkreis das Direktmandat holte und 32 Jahre dort die Bürgerinnen und Bürger repräsentierte. Die erste Wahl war am 28 . September vor 50 Jahren.

Samstag, 28. September 2019

Gerold Bauer

Schulte stand als Politiker gern auf dem Boden der Tatsachen und war ein Mann klarer Worte. Dass Schulte ein anerkannte Experte für Verkehr wurde, ist letztlich darauf zurück zuführen, dass ihm die Infrastruktur seiner schwäbischen Heimat schon in jungen Jahren und zeitlebens sehr wichtig war. Denn von Haus aus wäre er aufgrund seines Studiums und seiner Persönlichkeit eigentlich prädestiniert gewesen für das Ressort „Außenpolitik“. Schulte war und ist das, was man als „internationalen Menschen“ bezeichnen kann: Zwar seiner Heimat verbunden, aber weltoffen denkend, mehrsprachig und mit Auslandserfahrung in der Biographie.





Aus diesem besonderen Anlass gibt es in der Samstagausgabe der RZ ein Portait des CDU –Politikers!



