Feuerwehrhauptübung in Herlikofen

Galerie (13 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zur diesjährigen Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Herlikofen unter Beteiligung der Abteilungen Lindach, Hussenhofen und Gmünd-​Innenstadt war die Bevölkerung am Samstag Nachmittag eingeladen.

Samstag, 28. September 2019

Gerhard Nesper

33 Sekunden Lesedauer



Der Übung lag folgendes Szenario zugrunde: Durch die Unachtsamkeit eines Besuchers einer Hochzeitsgesellschaft kam es durch eine brennende Kerze zu einem Feuer an einem Vorhang im Trauzimmer des Bezirksamtes. Bauartbedingt konnte sich der Brand schnell auf das Treppenhaus und den Sitzungssaal im oberen Stock ausbreiten. Zum Zeitpunkt der Alarmierung durch die Standesbeamtin befanden sich zwei Personen am Fenster und drohten zu springen. Eine weitere Person war am Fenster des Generation-​Aktiv-​Büros sichtbar und konnte nicht mehr über das Treppenhaus flüchten. Es wurde angenommen, dass weitere Gäste in den Zimmern sind, da zwei Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft fehlten. Weiteres war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Wie die Hauptübung ablief, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

