Jugendfeuerwehr Waldstetten im Einsatz

Fotos: Gerhard Nesper

Ein volles Programm hatten die Jungs und Mädels der Waldstetter Jugendfeuerwehr am Samstag und Sonntag zu absolvieren. Wie alle zwei Jahre durften sie 24 Stunden rund um die Uhr wie ihre aktiven Kollegen im Feuerwehrgerätehaus in Bereitschaft liegen, um alle anfallenden feuerwehrspezifischen Aufgaben anzugehen und zu meistern.

Samstag, 28. September 2019

Gerhard Nesper

35 Sekunden Lesedauer



Nachdem sie am Samstag Morgen eingewiesen worden waren, ihre Betten aufgebaut und das Frühstück zu sich genommen hatten, musste an der Stuifenhalle ein Löschangriff durchgeführt und eine Person aus dem Keller gerettet werden. Gleich im Anschluss folgte der nächste Einsatz, bei dem am Bauhof mittels Hebekissen, hydraulische Schere und Spreizer eine eingeklemmte Person befreit werden musste. Zu den Einsätzen rückten die Floriansjünger jeweils mit einem Mannschaftstransportwagen, einem Löschfahrzeug und dem Gerätewagen aus. Unmittelbar nach dem Mittagessen erfolgte ein Löschangriff mit Personenrettung in Wißgoldingen. Was die Jugendfeuerwehr sonst noch erlebte, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

