Kevin Barths langer Weg zur Weltmeisterschaft auf Sardinien

Galerie (1 Bild)

Foto: BSSV

Auf diese Weltmeisterschaft freut sich der Heubacher Kevin Barth schon lange. Dank seiner guten Ergebnisse bei den deutschen Meisterschaften hatte er sich im Frühjahr für das Event auf Sardinien, das vom 3 . bis 5 . Oktober ausgetragen wird, qualifiziert.

Samstag, 28. September 2019

Timo Lämmerhirt

56 Sekunden Lesedauer



Barth ist schon ein Perfektionist. Wenn er etwas anfängt, dann möchte er es auch richtig machen. So war für ihn schnell klar, dass er vor der Weltmeisterschaft im Showdown, die in einer guten Woche auf Sardinien stattfindet, Extratrainings einlegen wird. „Die Trainings laufen derzeit aber auch immer zweischneidig. Erst, wenn ich mich hinsetze und das mache, was ich mit meinem Mentaltrainer eingeübt habe, läuft es danach besser“, so Barth, der in Dortmund lebt und dort kurz vor seinem Abschluss des Journalistik-​Studiums steht, zu den Einheiten bislang. So baue der Blindensportler neue Konzentration auf, trifft den Ball danach wieder, wie er es möchte. Diese Übungen macht er normalerweise immer vor den Wettkämpfen, derzeit helfen sie auch in den Trainings. In der vergangenen Woche waren es wieder zehn Stunden Training, das entspricht etwas dem Doppelten, was Barth ansonsten an der Platte trainiert.





Den ausführlichen Bericht zu den Vorbereitungen von Kevin Barth lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung. Über die WM werden wir Sie in den kommenden Ausgaben ebenfalls auf dem Laufenden halten.



Und er nimmt diese Veranstaltung äußerst ernst, hat in den vergangenen Wochen einige Zusatzschichten eingelegt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

206 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 64