Wochenende: Österreich, oh Österreich

Am Sonntag steht im Nachbarland eine Wahl an – höchste Zeit, um daran zu erinnern, dass die Alpenrepublik mehr ist als ein politischer Sumpf. Lesen Sie in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag unsere Liebeserklärung in sieben Punkten.

Samstag, 28. September 2019

Heinz Strohmaier

Sachen, die Österreich besser kann: Stolze Gipfel, besessene Künstler, grantelnde Kellner – es gibt zahllose Gründe, unser Nachbarland toll zu finden. Wir nennen sieben davon und sagen Ihnen, welche Österreicher Sie unbedingt kennen sollten.

Auf der Seite „Mensch+Technik“ halten wir Boxen-​stopp ab: Meist geliebt, gelegentlich verflucht: Ohne Lautsprecher gäbe es keine moderne elektronische Unterhaltung. Aber müssen es teure, mannshohe Kisten sein? Oder reicht die Cola-​Dose mit Bluetooth-​Funk?



Auf der Seite Kind+Kegel geht es um die Familie als ein Großprojekt: Vesper richten, Kinderschuhe kaufen, Impftermine ausmachen, Ausflüge planen – die Familienorganisation bleibt meist an den Müttern hängen. Wir zeigen auf, wie sich Paare die Arbeit gerechter aufteilen können.

