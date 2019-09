Zwei Platzverweise bei knappem Normannia-​Heimsieg gegen den VfB Neckarrems

Den Verbandsliga-​Fußballern des 1 . FC Normannia Gmünd ist der dritte Sieg in Serie gelungen. Daheim besiegte der Oberliga-​Absteiger den VfB Neckarrems durch das Tor des Tages von Felix Bauer und nach einer turbulenten Schlussphase mit zwei Platzverweisen am Ende zu neunt mit 1 : 0 ( 0 : 0 ).

Die Normannen verpassten es in der Folgezeit, einen der vorhandenen Konter zum 2 : 0 abzuschließen. So mussten sie in der Schlussphase nach zwei berechtigten Platzverweisen zu neunt um den hart erkämpften Arbeitssieg zittern und hätten sich über den Ausgleichstreffer nicht beklagen dürfen. In der 86 . Minute hatte sich Ellermann als letzter Mann nur noch mit einer Notbremse gegen Carmine Pescione zu helfen gewusst und dann sah Alexander Aschauer in der Nachspielzeit wegen einer Schiedsrichterbeleidigung ebenfalls noch die Rote Karte.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 30 . September.



Die Normannia hatte in den erstenMinuten zwar mehr vom Spiel und mehr Torabschlüsse zu verzeichnen, agierte in der Offensive aber nicht zwingend genug. Die größte Chance der Gastgeber hätte um ein Haar ein Eigentor desNeckarrems zur Folge gehabt, als der Ball nach einem Eckstoß von Florijan Ahmeti in der. Minute von einem Abwehrspieler an den Pfosten gelenkt wurde. Die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit verlief dann ausgeglichener. Vier Minuten vor dem Gang in die Kabinen vereitelte Normannia-​Torhüter Yannick Ellermann mit einem klasse Reflex das. Eugenio Del Genio war aus kurzer Distanz zum Abschluss gekommen.Im zweiten Durchgang ging auf Seiten der Hausherren zunächst nicht viel im Spiel nach vorne, bis Felix Bauer in der. Minute eine starke Einzelaktion per Flachschuss ausMetern zum Führungstreffer für die Normannia krönte.

