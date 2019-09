DJK Gmünd desolat: 1 : 3 zum Auftakt in Konstanz

Die DJK Gmünd ist recht forsch an das Saisonziel in der Regionalliga gegangen: der Aufstieg in die 3 . Liga soll her. Nun ist die Saison gestartet – und die Volleyballerinnen sind doch ziemlich konsterniert aus Konstanz zurückgekehrt.

Sonntag, 29. September 2019

Timo Lämmerhirt

Bereits im ersten Satz legten die Gastgeberinnen den Grundstein für ihren Sieg, die DJK lag schnell mit 0 : 5 zurück. „Da lief nichts zusammen bei uns, die Bälle wurden ins Aus geschlagen, die Annahme funktionierte nicht und ruckzuck liegst du 0 : 5 hinten“, so der Gmünder Trainer. Ratlosigkeit allenthalben also bei der DJK . Saam kündigte bereits eine intensive Spielersitzung an für die Montagseinheit.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



) hieß es am Ende, und–Trainer Joachim Saam war entsprechend bedient: „Woran es lag? Keine Ahnung, das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Das war auf jeden Fall nicht die Form, die ich während der Vorbereitung gesehen habe.“

