Handball: ALLOWA startet mit Sieg

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Zi

Die Handball-​Damen der Spielgemeinschaft ALLOWA (Alfdorf, Lorch, Waldhausen) sind mit einem Heimsieg in die neue Landesliga-​Saison gestartet.

Sonntag, 29. September 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

28

22

14

12

Am Samstagabend gewannen die ALLOWA-​Damen in der Schäfersfeldhalle in Lorch das Derby gegen den Nachbarn aus Schorndorf mit, nachdem man zur Pause schon mitin Front gegangen war. Ausführlicher Bericht in der Rems-​Zeitung.

