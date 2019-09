Kommentar: Die Make ist ein Muss

Die „Make Ostwürttemberg“ ist an diesem Wochenende auf dem Bosch-​Areal in der Lorcher Straße erfolgreich über die Bühne gegangen. An zwei Tagen hat sich unser Redakteur Timo Lämmerhirt ein Bild von der Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends gemacht — und seine Meinung ist eindeutig. Ein Kommentar.

Sonntag, 29. September 2019

Timo Lämmerhirt

Bereits nach der zweiten Auflage der Make Ostwürttemberg lässt sich sagen: diese Messe passt zu Ostwürttemberg wie die Faust aufs Auge. Dem Orga-​Team um Alexander Trautmann von der Stadtverwaltung gebührt ein Riesenlob, die Make auf dem Bosch-​Areal in der Lorcher Straße hat alles geboten, was man sich von einer Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends vorstellt. Im kommenden Jahr wird die Messe nun in Aalen stattfinden – und die Fußstapfen nach der Veranstaltung in Gmünd sind riesig – aber vielleicht haben sich die Aalener ja Notizen gemacht. Die Messe hat vor allem eines gezeigt: vor der einsetzenden Digitalisierung muss man sich nicht fürchten – im Gegenteil: man sollte sich dafür interessieren und Spaß an ihr haben.





