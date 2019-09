Make Ostwürttemberg: Bargauerin holt sich mit Matratze Sieg beim Elevator-​Pitch

Es hat dann schon etwas angemutet wie die TV-​Show „Höhle der Löwen“, zumal die Sieger auch noch einen Kuschellöwen überreicht bekommen haben. Beim Elevator-​Pitch (= Vorstellung eines Produktes) im Rahmen der „Make Ostwürttemberg“, der von der Landeskampagne Startup BW initiiert wurde, haben neun Maker die Möglichkeit gehabt, in drei Minuten ihr Produkt vorzustellen.

Sonntag, 29. September 2019

Timo Lämmerhirt

Moderiert wurde der Pitch von Florian Schweers, der auch die üblichen Vorträge ankündigte. Mit einer Menge Humor und Charme sorgte er fast im Alleingang dafür, dass der Nachmittag zu keiner Sekunde langatmig wurde. „Lemonadz“ startete den Wettbewerb und stellte digitale Außenwerbung vor, die auf einem I-​Pad hinten im Auto angezeigt werden kann. Im zweiten Pitch zeigte „Fleximöbel“, wie man ohne Werkzeug kinderleicht Möbel aufbauen kann. Dabei ist das Material kein gewöhnliches Holz, sondern aus Pappspan, was es zugleich leichter werden lässt, zudem sind die Möbelstücke auf einen Meter begrenzt, was den Transport erleichtern soll. „Briefly“ hat ein Mailsystem erfunden, dass firmenintern Regeln für beispielsweise die Länge von Mails festlegt. „ 28 Prozent des Tages verbringt man mit Mails schreiben oder lesen. Mit unserer Lösung verstehen wir uns nicht als Mail-​, sondern als Effizienzanbieter“, so der Erfinder selbst bei seinem Pitch. Derzeit werde das Produkt in einer Firma getestet, stimmt die Resonanz, soll es an den Markt gehen.





Eine Jury hat danach – ebenfalls in drei Minuten – Fragen zum Produkt gestellt. Am Ende ist Ingrid von Om aus Bargau als Siegerin hervorgegangen. Nach drei Minuten wurde übrigens der Ton abgedreht, das Publikum setzte nach Ablauf der sichtbaren Zeit mit Applaus ein – harte Regeln.

