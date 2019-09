Make Ostwürttemberg: Eine Messe für die Zukunft — mit Zukunft

Die „Make Ostwürttemberg“ hat in ihrer erst zweiten Ausgabe auf dem Bosch-​Gelände in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd einiges geliefert. Waren bei der Premiere in Heidenheim noch 75 Aussteller am Start, so waren es in Gmünd bereits 100 , darunter natürlich auch wieder eine Menge Startups. Der Staffelstab ist am Sonntag nun an Aalen übergeben worden – und hier erwarten sie für das kommende Jahr eine weitere Steigerung.

Sonntag, 29. September 2019

Timo Lämmerhirt

Tüfteln, basteln und ausprobieren in weit überWorkshops, Vorträgen lauschen (an der Zahl sind es an zwei Tagen gewesen), Technik erleben – auf der Make Ostwürttemberg war an diesem Wochenende eine Menge geboten. „Jeder kommt hier auf seine Kosten. Jeder kann Innovationen ausprobieren, Technik erleben und anfassen und die Digitalisierung nah erleben“, sprudelte es aus Alexander Trautmann nur so heraus. Trautmann von der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd hatte die Make mit seinem Team organisiert und am Freitag noch bis in die Nacht hinein an den letzten Stellschrauben gedreht, damit auch alles glatt über die Bühne geht. Und es ist glattgegangen – insgesamt überBesucher sind am Wochenende neugierig gewesen.Zum Auftakt hat auch Oberbürgermeister Richard Arnold lobende Worte gefunden. „Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir die Make hier gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Es war ein erster Versuch im vergangenen Jahr in Heidenheim – und es war ein voller Erfolg. Und das hat uns alle inspiriert. Da haben wir gesagt, dass wir das in Schwäbisch Gmünd auch haben möchten. Ich bin froh, dass Bosch mitgemacht hat, denn so etwas kann man natürlich nicht im Rathaus umsetzen“, so Arnold in seiner Begrüßungsrede. Man habe versucht, die Trends in der Technologie Ostwürttemberg zum Ausprobieren und Zeigen zu demonstrieren.

