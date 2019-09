OB Arnold löst Wette ein: Freibier und ein Vesper für acht Gmünder Musikvereine!

OB Richard Arnold hat am Sonntag im Nachklang zu einer Wette beim Tag der Blasmusik acht Gmünder Musikvereine zu Freibier und Vesper auf den Zeiselberg eingeladen. Keine Sorge, die Stadtvertwaltung ist am Montag noch zahlungsfähig.

Hunderte Blasmusiker gestalteten am. Juni im Rahmen der Remstal-​Gartenschau ein großes Stelldichein der Musikvereine. Dazu eingeladen hatte der Stadtverband Musik und Gesang. Beim gemeinsamen Abschlusskonzert wettete Oberbürgermeister Richard Arnold, dass sich die Musiker nicht trauen würden, die Hosenbeine hochzukrempeln, um mitten in der Rems das Alois-​Lied anzustimmen. Sein Wetteinsatz: Einladung an alle beteiligten acht Musikvereine zu Freibier und Vesper in den Biergarten von Hannes Barth auf dem Zeiselberg. Vor allem FinanzbürgermeisterJoachim Bläse zuckte zusammen, weil er um die Mitgliederzahl der durstigen und hungrigen Musikvereine in Stadt und Land Bescheid weiß. Doch die zeigten sich am Sonntag gnädig und schickten lediglich überschaubare, die Stadtkasse schonende Delegationen, die sich nicht nehmen ließen, als Dankeschön ein kleines Platzkonzert zu gestalten. Und anständig begnügten sich die Musiker jeweils mit einer Wurst und einem Bier.

