Pkw überschlagen: Drei Schwerverletzte

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Am frühen Sonntagmorgen, gegen halbvier Uhr, befuhr ein 27 -​jähriger Ford-​lenker die Hans-​Fein-​Straße von Bargau in Richtung Buch. Kurz vor der Einmündung Hirschfeld kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen die Böschung.

Sonntag, 29. September 2019

Heinz Strohmaier

37 Sekunden Lesedauer



31

24

4

17

4

404000

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde der Ford über die Böschung geschleudert und prallte dahinter gegen einen Erdwall. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrzeuglenker, sowie seine-​Jahre und-​Jahre alten Mitfahrer, werden dabei sehr schwer verletzt und müssen durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Die Feuerwehr Heubach war zur Rettung der Personen und zur Bergung des Fahrzeugs mitFahrzeugen undMann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mitFahrzeugen vor Ort. An dem Ford entstand ein Totalschaden vonEuro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

172 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 62