Thema im Gemeinderat: Gmünder Erklärung zur Rettung von Menschen in Seenot

Menschen aus Seenot zu retten ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so gibt OB Richard Arnold zu verstehen und will am kommenden Mittwoch eine „Gmünder Erklärung zur Rettung von Menschen in Seenot“ in den Gemeinderat einbringen.

Als Mahnmal und Denkmal für die tausenden Todesopfer, die das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer bereits gefordert hat, ließ der Oberbürgermeister ein auf der italienischen Insel Lampedusa gestrandetes Flüchtlingsboot am Remspark aufstellen. Nun soll in Anlehnung an das kommunale Aktionsbündnis „Sichere Häfen“ auch seitens der Stadt Schwäbisch Gmünd die grundsätzliche Bereitschaft bekundet werden, zusätzliche Bootsflüchtlinge aufzunehmen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden. Gleichzeitig will die Stadt aber auch dafür appellieren, den Kampf gegen die Fluchtursachen und kriminelle Aktivitäten von Schlepperbanden zu verstärken. Über das Thema soll diesen Mittwoch im Gemeinderat diskutiert und über die Erklärung entschieden werden. Den vollen Wortlaut der Gmünder Erklärung und weitere Informationen dazu gibt es bereits am Montag in der Rems-​Zeitung.

