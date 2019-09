Internationales Sommercamp in der Eule

Eine gemeinsame Sprache kann man über Technik und Digitalisierung finden. Den Versuch wagen 52 Jugendliche aus der Republik Kosovo und aus Stuttgart, Engen und Gmünd im internationalen Sommercamp der Wissenswerkstatt Eule.

Es ist das erste seiner Art, initiiert wurde es vom Verein Education Unlimited: Schüler aus der Republik Kosovo im Alter vonbisJahren sind eine Woche lang zu Gast, um gemeinsam mit deutschen Jugendlichen ein begeisterndes Technik-​Programm in der Eule zu erleben. Ganz allein mit Technik geht es nicht: die Jugendlichen hatten Deutschunterricht im Kosovo, Lehrer begleiten sie. Untergebracht sind sie eine Woche lang in der Finanzschule am Herlikofer Berg. Was die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Sommercamps erwartet, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

