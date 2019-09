Kontrollen: Autodiebe ermittelt

Galerie (1 Bild)

Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd führten in der Pfitzerstraße sowie Aalener Straße von Montag auf Dienstag zwischen 22 . 30 Uhr und 0 . 15 Uhr verstärkt Kontrollen durch. Dabei gingen den Ordnungshütern zwei 30 und 36 Jahre alte Männer ins Netz, die mit einem gestohlenen Fiat Punto unterwegs waren.

Dienstag, 03. September 2019

Heinz Strohmaier

32 Sekunden Lesedauer



27

29

36

30

30

36

Wie die ersten Abklärungen ergaben, wurde dieser zwischen dem. und. August in Stuttgart entwendet. Der-​jährige Fahrer ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem stand er unter Drogeneinfluss und führte auch eine geringe Menge Amphetamin bei sich. Sein-​jähriger Beifahrer führte eine geringe Menge an Amphetamin sowie LSD mit sich. Beide Tatverdächtige wurden zunächst vorläufig festgenommen.Der-​Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Dienstags wieder auf freien Fuß entlassen. Der-​Jährige wird am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

236 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72