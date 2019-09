Tabuthema Inkontinenz: Das Problem mit der Inkontinenzversorgung

Obwohl es rund ein Zehntel der Bevölkerung betrifft ist es ein Tabuthema: Harninkontinenz. Die betroffenen Männer und Frauen fühlen sich stigmatisiert. Oft reden sie kaum mit der eigenen Familie darüber, von Fremden ganz zu schweigen. Die Situation, in der sie sich befinden, macht sie mitunter auch wehrlos.

Ursula May war vor ihrer Rente Leiterin der Klosterbergschule in Schwäbisch Gmünd. Sie war also schon von berufswegen erfahren auch mit den Problemen von Menschen mit Handycap. Seit sie nicht mehr im Berufsleben steht, engagiert sich die heute-​Jährige in der Südstadt in vielen sozialen Bereichen. Unter anderem hilft sie einer-​jährigen Freundin. Diese ist gehbehindert und hat ein Leiden, über das die wenigsten betroffenen Menschen sprechen. Sie leidet an Harninkontinenz und ist deshalb auf eine dauerhafte Versorgung mit sogenannten „aufsaugenden Inkontinenzartikeln“ – sprich Einlagen, Pants, Windeln angewiesen. Warum Ursula May inzwischen ein großes Problem hat, ihrer Freundin zu helfen — und viele andere Betroffene und pflegende Angehörige in Schwäbisch Gmünd ebenso — erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

