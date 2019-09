Wie geht es mit dem Augustinus-​Gemeindehaus weiter?

Wie geht es nach dem, so Dekanin Ursula Richter „großen, klaren Beschluss“ der Ortskirchenverwaltung vom 5 . Juni weiter, das Gmünder Augustinus-​Gemeindehaus im Bestand zu sanieren? Das war am Dienstag Thema eines Pressegesprächs.

Der Beschluss von Anfang Juni hatte ja bereits sechs Millionen Euro als Grobkostenschätzung genannt. Mitte Juli, so Kirchenpfleger Eberhard Schmid, habe es im Kirchenbezirksausschuss eine weitere Aufschlüsselung der Finanzierung mit der Kirchlichen Verwaltungsstelle Aalen gegeben. Nun sei das Projekt in die Bauübersicht des Kirchenbezirks aufgenommen.Inzwischen wird am Grundsatzantrag für den Oberkirchenrat in Stuttgart gearbeitet. Dieser muss bis spätestens. Oktober eingereicht sein. Schmid machte deutlich, dass die Evangelische Gemeinde in Gmünd auf einen höheren Zuschuss aus dem Ausgleichsstock hoffe, als die bislang zugesagtenProzent. „Wir haben in den vergangenen Jahren durch unsere Immobilien-​Verkäufe, wie zum Beispiel der Brücke oder der Johanneskirche in Hussenhofen, einiges in den Stock eingezahlt und keine Mittel daraus bezogen. Da uns die Sanierung an die Grenze der finanziellen Leistbarkeit bringt, können wir uns auf Präzedenzfälle berufen, in denen andere Gemeinden auch malProzent Zuschuss bekommen haben.“

