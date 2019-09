Vandalismus im Himmelsgarten: Völlig sinnlos zwei prächtige Laubbäume umgesägt

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Empörung herrscht bei den Mitarbeitern und Besuchern im Familien– und Landschaftspark Himmelsgarten in Wetzgau: Unbekannte haben dort vermutlich in der Nacht zum Montag zwei Bäume völlig sinnlos umgesägt.

Montag, 30. September 2019

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



2014

Während vor dem Hintergrund des Klimawandels im nahen Taubentalwald von einer Bürgerinitiative um jeden einzelnen Baum gerungen wird, machen sich einige Zeitgenossen beziehungsweise ungebetene Gäste im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten offensichtlich gar keine Gedanken zum Thema: Spaziergänger entdeckten am Bouleplatz nahe der Spielegolfanlage am Montag zwei umgestürzte, mittelgroße Laubbäume, die anlässlich der Landesgartenschaudort gepflanzt worden waren. Zunächst glaubten sie an Sturmschäden. Doch beim näheren Hinsehen zeigten sich jeweils feinsäuberliche Schnittstellen, wo eindeutig Sägen angesetzt waren, um die Bäume zu Fall zu bringen. Weshalb und wofür ist völlig rätselhaft. Bauhofmitarbeitern blieb am Morgen nichts anderes übrig als die Laubbäume vollends zu entsorgen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

432 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53