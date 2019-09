Alles für die Kunst: Sieben Tage unterwegs

Sieben Tage war er unterwegs, vom bayerischen Moorenweis nach Untergröningen. Zu Fuß, trotzte Sonnenbrand und Bremsenstichen. Alles für die kommende Ausstellung „aufgeSchlossen“.

Mittwoch, 04. September 2019

Reinhard Wagenblast

Die Ausstellung beginnt am 27 . September. Unter den baden-​württembergischen Künstlern, die dann ausstellen, ist nämlich auch Jov T. Keisar ( 37 ) aus Ehningen, der aus Schwäbisch Gmünd stammt. Bürgerlich heißt er Johannes Kucher, machte 2002 am Baldung-​Gymnasium Abitur und war in der Jugendkulturinitiative aktiv, bevor er in Braunschweig Kunst studierte. Seine Arbeit ist fällt unter die Konzeptkunst: Die Wegsuche nach Untergröningen . Dabei ging es weniger um das Wo als vielmehr um das Wie. Entsprechend zeigt die Konzeptarbeit, Skizzen, Fotos und Antworten auf, die der Künstler unterwegs fand und erhielt.





