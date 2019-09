Beim Diebstahl ertappt

Gegen 15 . 30 Uhr am Montagnachmittag betraten vier Männer einen Elektrogroßhandel in Schwäbisch Gmünd im Mühlweg. Da sie alle große Umhängetaschen mit sich führten, wurden sie von einer Angestellten aufgefordert, diese in die dafür vorgesehenen Schließfächer zu legen. Drei Männer kamen dem Ansinnen nach; der vierte ignorierte dies und ging wohl zielstrebig zu einem Uhren-​Regal.

Mittwoch, 04. September 2019

Heinz Strohmaier

Dort entwendete er eine Smart-​Watchuhr im Wert vonEuro und ging in Richtung Ausgang. Als er von einer Angestellten angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Seine Begleiter im Alter vonundJahren verließen das Geschäft auch und fuhren mit einem Pkw Fiat davon. Das Fahrzeug konnte durch Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd angehalten und die Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Während der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vier Täter bereits am. in dem Geschäft Gegenstände im Wert von rundEuro entwendeten. Die Ermittlungen dauern an.

