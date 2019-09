Hochzeit auf dem Ziegerhof

Fotos: Gerhard Nesper

Seit über 15 Jahren erfährt die einst erfolgreiche RTL-​Show „Traumhochzeit“ auf dem Ziegerhof ein Revival.

Mittwoch, 04. September 2019

Gerhard Nesper

Jedes Jahr treten vier frei zusammengewürfelte Paare von Gruppenleitern der Ferienbetreuung der Heilig-​Kreuz-​Münstergemeinde an, um die legendäre „Traumhochzeit“ zu gewinnen, lautstark unterstützt von rundZiegerhofkindern.Ganz getreu dem diesjährigen Motto „Hollywood“ verkörperten Jonas Hauss (der Gewinner der letztjährigen Traumhochzeit) und seine Partnerin Louisa Zehnder „Joker“ und „Catwoman“ aus dem Film „Batman“. Lukas Hauss und Sina Wiedemann traten als „Rocky Balboa“ und „Lady Gaga“ an, während Jacob Sonnentag und Ayse Ramalho als James Dean und Audrey Hepburn verkleidet waren. Was für Spiele gespielt wurde und wer am Ende heiraten durfte (oder musste) steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

