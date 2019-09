Schwäbisch Hall: Waffe löst Polizeieinsatz aus

Zeugen meldeten am Dienstag gegen 10 Uhr einen Mann, der in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantieren würde. Ein sofort eingeleiteter Polizeieinsatz führte dazu, dass der Mann in der Unterführung in Schwäbisch Hall in der Friedensbrücke festgestellt wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich abgesperrt.

Mittwoch, 04. September 2019

Heinz Strohmaier

Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen, reagierte dieser aufgebracht, zog jedoch letztlich eine Waffe aus seinem Hosenbund und warf diese auf den Boden. Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich bei der Waffe um eine Soft-​airpistole handelt. Der-​Jährige zeigte für den Polizeieinsatz wenig Verständnis. Für Kopfschütteln bei den Polizeibeamten sorgte dagegen das Verhalten mancher Verkehrsteilnehmer, die sich noch während des Polizeieinsatzes beschwerten, dass sie die Unterführung und damit den abgesperrten Bereich nicht passierten könnten

