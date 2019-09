Almir Mekic haucht TSV Alfdorf/​Lorch eine neue Mentalität ein

In der vergangenen Saison bedurfte es für den TSV Alfdorf/​Lorch eines Kraftakts in der zweiten Saisonhälfte, überhaupt die Klasse in der Handball-​Württembergliga zu halten.

In diesem Sommer sollte die Reise von Mekic eigentlich nach Dettingen führen, dem Landesligaabsteiger hatte er bereits zugesagt. „Ich hatte schon die Vorbereitungspläne ausgearbeitet, dann kam der Anruf von Armin Bauer, ein erstes Treffen mit Jochen Heller – und dann ging alles eigentlich ganz schnell“, blickt Mekic auf die Wochen Anfang Juni zurück. Offen ging er auf seinen Fast-​Verein Dettingen zu und schilderte diesem die Situation. „Dettingen war unglaublich fair, hat die Entscheidung verstanden und wollte mir da auch überhaupt keine Steine in den Weg legen. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar“, so Mekic, der den Pflichtspielauftakt seiner Mannschaft verpasst hatte. Beim 28 : 27 gegen Schwaikheim im Pokal weilte er im Urlaub, das war schon vorher geklärt, schließlich hatte er bei der Urlaubsplanung noch nicht mit dem TSV geplant gehabt.





Nach dem doch recht überraschenden Rückzug von Daniel Wieczorek als Trainer des TSV Alfdorf/​Lorch hatte der neue Sportliche Leiter, Jochen Heller, dann eher als geplant seine erste Herkulesaufgabe zu bewältigen – ein neuer Trainer musste her. In Almir Mekic hat man dann kurzerhand einen gefunden, der in der Handballwelt kein Unbekannter ist. In der vergangenen Saison hat er noch den Landesligisten Uhingen-​Holzhausen trainiert sowie die Udes TV Bittenfeld und war zuvor schon zwei Jahre in der Bayern-​Oberliga und bei diversen Landesligavereinen aus dem Stuttgarter Raum als Trainer aktiv.

