Benefiz-​Motocross für DRK-​Notfallhelfer in Bartholomä

Dieses Problem kennt man in Gschwend genauso wie in Wißgoldingen oder Gschwend: Bis dort ein Rettungswagen eintrifft, vergeht wertvolle Zeit, die von gut ausgebildeten Ersthelfern vor Ort überbrückt werden muss. Mit dem Benefiz-​Motocross in Bartholomä wird diese schnelle Hilfe unterstützt.

Donnerstag, 05. September 2019

Gerold Bauer

Die mutigen Jungs vom Rennstaller-​Team aus Böbingen, die mit rasanten Fahrten über Stoppelfelder oder spektakulären Sprüngen über Erdhügel auf ihren Motorrädern fahrerisches Können beweisen, organisieren seit Jahren ein Motocross-​Turnier als Benefiz-​Veranstaltung und haben dergestalt schon viele Spenden gesammelt – zum Beispiel zur Unterstützung vom Familien mit schwerkranken Kindern.Bisher wurden die spendenbringenden Runden auf einem Parcours in Böbingen absolviert, doch am morgigen Samstag zwischenundUhr dröhnen die Motoren in Bartholomä – beim Clubheim des MC Bartholomä im WentalwegHauptveranstalter ist dasin Bartholomä, das sich seit Jahren vorbildlich und beispielgebend mit einer Helfer-​vor-​Ort-​Gruppe engagiert und deshalb den Erlös für die Finanzierung ihres Ersthelfer-​Fahrzeugs bekommt. Kooperationspartner bei der Benefiz-​Veranstaltung ist der Motorradclub Bartholomä; und auch die Gemeinde leistet ihren Beitrag. Der MC ist zuständig für Speis und Trank und die „Rennstaller MX“ aus Böbingen kümmern sich um den sportlichen Teil, sprich um den Parcours. Die Strecke ist zirkaKilometer lange und befindet sich beim Gewerbegebiet. Den Acker, auf dem die Rennen stattfinden, stellt Tobias Pechtel zur Verfügung. Abends spielt die Band „mutwillig“. Als besonderes Highlight wird außerdem ein mit Airbrush-​Motiven individuell gestalteter Motocross-​Helm zugunsten desversteigert.

