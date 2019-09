Föhrenbach und Brändle zu Gast beim Fußballcamp in Herlikofen

Mit Jonas Föhrenbach und Jonas Brändle sind beim Camp in Herlikofen an diesem Mittwoch zwei Profis des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim zu einer Fragerunde und einer Autogrammstunde zu Gast gewesen.

Donnerstag, 05. September 2019

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . September.



Bevor der prominente Besuch aus der. Bundesliga in Herlikofen eingetroffen war, begann das Vormittagsprogramm am dritten Camptag mit einem Fototermin. Schließlich durfte das obligatorische Gruppenbild mit denteilnehmenden Kindern und Jugendlichen, denTrainern sowie allen weiteren Helferinnen und Helfern auch in diesem Jahr nicht fehlen.Musikalisch passend umrahmt mit der aktuellen FCH-​Hymne hieß der Abteilungsleiter des TV Herlikofen, Frank Belstler, dann die beiden Heidenheimer Profis und das FCH-​Maskottchen „Paule“ auf dem Sportgelände in Herlikofen willkommen. Neben Jonas Föhrenbach war eigentlich Kevin Sessa als zweiter Überraschungsgast vorgesehen. Doch er zog sich am Vortag im Training eine Verletzung zu und war deshalb kurzfristig verhindert. Für Sessa sprang Mittelfeldspieler Jonas Brändle ein.„Wir freuen uns außerordentlich über diesen Besuch“, sagte Frank Belstler und wies darauf hin, dass zwischen dem TV Herlikofen und demHeidenheim seit Juli diesen Jahres eine offizielle Vereinsfreundschaft besteht. Föhrenbach und Brändle präsentierten sich in Herlikofen bestens gelaunt und beantworteten offen und bereitwillig die einzelnen Fragen der Kinder.

