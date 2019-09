Myriam Seitzer kümmert sich um die Blumen in der Blumenschau

Fotos: nb

Der Arbeitstag von Myriam Seitzer beginnt um 7 . 30 Uhr – lange bevor die ersten Besucher die Blumenschau im Prediger betreten. Die Floristmeisterin kümmert sich täglich darum, dass die zweiwöchigen Blumenschauen auch am letzten Tag noch so gut aussehen wie am ersten Tag.

Donnerstag, 05. September 2019

Nicole Beuther

Nicht einen Tag Pause gönnt sich Seitzer, die an sieben Tagen in der Woche mit wachsamem Auge durch die Blumenschau geht. Der kleine Arbeitswagen, der stets neben ihr steht, ist bestückt mit den wichtigsten Arbeitsutensilien: Gießkanne, Eimer, Sprühflaschen, Kehrwisch und Besen. Nicht weit von Seitzer entfernt stehen stets auch eine kleine und große Leiter, die immer dann zur Hilfe genommen werden, wenn ein Blumengesteck weit in die Höhe ragt.





