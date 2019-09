Unfall mit Polizei-​Einsatzfahrzeug

Galerie (1 Bild)

Am Mittwochabend ereignete sich in der Täferroter Straße in Lindach ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei. Der 35 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens war um kurz vor 23 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von Mutlangen kommend in Richtung Ortsmitte zu einem Hausstreit unterwegs.

Donnerstag, 05. September 2019

Heinz Strohmaier

31 Sekunden Lesedauer



51

21000

07904

94260

Während er links an zwei Fahrzeugen sowie einer Verkehrsinsel vorbeifuhr, bog eineJahre alte Fahrerin eines VW Polo links in Richtung Kettelerstraße ab. Es folgte ein Zusammenstoß, bei dem rundEuro Schaden entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet unter Telefon/​um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Autofahrer, der unmittelbar hinter der Polo-​Fahrerin fuhr und auch kurz angehalten hatte, gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lindach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

318 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 43