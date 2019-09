Wasserrohrbruch in der Oberbettringer Straße

Ausgerechnet! Oben auf der Hardt-​Kuppe bringt ein Schwarm von Bauarbeitern mit ihren Maschinen die letzten Meter der neuen Asphaltdecke auf die Fahrbahn der Oberbettringer Straße – und unten an der Einmündung zum Zeppelinweg setzt ein weiterer Bauarbeiter eine kreischende Säge an der wunderbar glatten Oberfläche an. Kaum frisch belegt, schon wieder geflickt. Das ist offenbar das Schicksal der Oberbettringer Straße.

Am Donnerstagabend bemerkte man bei den Stadtwerken einen Wasserrrohrbruch, der sich wohl schon am Vormittag ereignet hatte. Welches Ausmaß das Leck hatte, war zunächst nicht bekannt, man hoffte jedoch, die Leitung rasch reparieren zu können. Im Bereich Untere Oberbettringer Straße und Zeppelinweg sei mit Versorgungsausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke.Möglich, dass die Oberbettringer Straße am Freitag,. September, wie vorgesehen wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden kann – möglich aber auch, dass die Autofahrer auf eine Baustellenampel treffen.

