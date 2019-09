Aufhebung der Vollsperrung L 1153

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit Anfang Juni die Landesstraße L 1153 im Streckenabschnitt zwischen Alfdorf-​Kapf – Vordersteinenberg – Hintersteinenberg (Rems-​Murr-​Kreis) bis B 298 (Ostalbkreis). Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dienstag, 10 . September, gegen Nachmittag, abgeschlossen.

Der rund fünf Kilometer lange Streckenabschnitt der Lzwischen Alfdorf-​Kapf und Bwird dann wieder für den Verkehr freigegeben. Bei der Maßnahme wurde in den vergangenen Monaten die Fahrbahndecke in vier Bauabschnitten erneuert. Dabei wurden die Bankette standfest an die neue Fahrbahn angeglichen. Entwässerungseinrichtungen wurden erneuert und angepasst. Das Land investierte rundMillionen Euro in Fahrbahnsanierung, Verkehrsinfrastruktur und Sicherheit.

