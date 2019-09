Gerhard König wird heute 90 Jahre alt

Foto: nb

Gefeiert wird der 90 . Geburtstag am 6 . September im Hessischen – dort, wo Gerhard König geboren und aufgewachsen ist. Zuhause ist er seit 1977 in Schwäbisch Gmünd.

Ganz gleich, an welchem Ort er sich in den vergangenen Jahren aufhielt, eines hat ihn sein ganzes Leben begleitet: Der christliche Glaube. „Es ist der Glaube, der mich am Leben hält“, so König, der sich seit Beginn seiner Zeit in Gmünd für den Altpietistischen Verband des Bezirks Gmünd/​Aalen engagiert hat. Lange vorher schon verspürte König eine tiefe Verbindung zu Jesus Christus.







Die RZ hat sich mit Gerhard König über sein Leben und seinen Glauben unterhalten und berichtet in der Freitagausgabe.



