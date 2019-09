Samstagsreportage: Verein der Hundefreunde Lorch

Schätzungen zufolge gibt es rund sechs Millionen Hunde in Deutschland. An die Stadt Gmünd führen jährlich rund 2000 Frauchen und Herrchen Hundesteuer ab. Hundeschulen und — vereine sind bei den Haltern der Vierbeiner sehr beliebt. Wir haben uns den Verein der Hundefreunde Lorch einmal etwas näher angeschaut.

Der Verein der Hundefreunde Lorchist ein gemeinnütziger Verein, der seitfür erfolgreiche Hundeausbildung steht. Die Aufgabe des Vereins besteht darin, allen Hundebesitzern eine fachkundige Anleitung zur richtigen Erziehung ihrer Vierbeiner zu geben. Am. und. September findet auf dem Vereins-​Gelände in Lorch-​Weitmars ein Agility-​Turnier statt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung in unserer Reportage am Samstag,. September.

