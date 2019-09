10 . Südstadthocketse

Fotos: Gerhard Nesper

Rund um den Spielplatz in der Kimpolunger Straße fand am Samstag die 10 . Südstadthocketse statt und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer hatten sich ein buntes und vielseitiges Programm ausgedacht.

Samstag, 07. September 2019

Gerhard Nesper

Dr.

Erster BürgermeisterJoachim Bläse begrüßte die Gäste im Namen der Stadtverwaltung zum Südstadtfest bei trockenem Wetter. Der Wettergott habe ein Einsehen gehabt, Regen gebe es erst am Abend. Er dankte dem Förderverein für die Organisation des Festes. Die Idee eines Stadtteilfestes sei in der Südstadt entstanden und andere Stadtteile hätten zwischenzeitlich nachgezogen. Er begrüßte u.a. die bisherige Stadtteilkoordinatorin Katharina Jaeger und ihren Nachfolger Manuel Herr, als Brückenbauer zur Stadtverwaltung. Mehr über die Hocketse in der Gmünder Südstadt steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

